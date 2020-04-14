Матчи сборных могут быть отменены до 2021 года

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни сообщил, что матчи национальных команд могут быть полностью отменены до 2021 года.

Также являясь президентом КОНКАКАФ, именно Монтальяни возглавляет рабочую группу ФИФА по преодолению последствий, вызванных пандемией коронавируса.



Ранее ФИФА отменила или отложила все матчи сборных, которые были назначены на март и июнь, и теперь то же самое может коснуться международных пауз в сентябре, октябре и ноябре.



"Лично я думаю, что нам будет сложно вернуть матчи сборных в 2020 году. Не только из-за опасений, связанных со здоровьем людей в различных точках мира, но также из-за необходимости совершать международные поездки".



"Думаю, клубный футбол — это приоритет для нас. Решение насчет сентября еще не принято, но я не слишком уверен, учитывая тенденции прямо сейчас", — цитирует Монтальяни Sky Sports.