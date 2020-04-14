Фил Томпсон советует "Ливерпулю" вернуть Коутиньо
Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон призвал главного тренера "красных" Юргена Клоппа вернуть полузащитника Филиппе Коутиньо.
Согласно слухам, "Барселона" рада отказаться от Коутиньо, который этот сезон проводит в "Баварии" на правах аренды. Английская пресса ожидает, что на следующий год Филиппе вернется в Премьер-Лигу.
Томпсон считает, что "Ливерпулю" нужно воспользоваться этой возможностью и вернуть 27-летнего бразильца, за которого "Барселона" заплатила 142 миллиона фунтов в январе 2018.
"Они ("Ливерпуль"), наверное, ищут полузащитника креативного плана. Почему бы не вернуть Коутиньо? Я бы сделал это без колебаний. Думаю, он гений креативной игры".
"Взгляните на его карьеру в "Ливерпуле" — он был абсолютно потрясающ. Он не слишком стар, и я по-прежнему думаю, что он мог бы вернуться. Наверное, этого не случится, но он тот игрок, который, действуя под тройкой нападения, мог бы сделать игру команды более сбалансированной", — сообщил Томпсон Sky Sports.
14.04.2020 12:00
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Последние комментарии:
Да конечно он классный игрок. Только вызывает сомнения его сегодняшняя форма и готовность играть в сегодняшнем Ливерпуле, это же уже другая команда, нежели та, из которой он уходил. И очевидно, что Клоппу нужны игроки, которые реально смогут усилить игру прямо сейчас. А на перспективу и рассаду Ливерпуль покупает молодых за совсем другие деньги. Свободным агентом, чтобы доказывал свою проф пригодность, наверное взяли бы, а так, почти невозможный вариант.
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Нахуй . Пусть играет за эспаньол раз так любит барселону
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Ну и дурак, сейчас во время карантина любовался бы на свой золотой мяч и статую рядом с Энфилдом
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Ну если свободным агентом, то пусть идет. Посидит на лавочке. за резерв поиграет. Авось опять раскрутиться и снова его за 100 лямов толкнем.
Было время гоняли Фунтик и Пелиппе. Только первый оказал чутка умнее продался арабским шейхам в родной Англии, а второму слава Суареса видать все глаза застила.
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