Фил Томпсон советует "Ливерпулю" вернуть Коутиньо

Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон призвал главного тренера "красных" Юргена Клоппа вернуть полузащитника Филиппе Коутиньо.

Согласно слухам, "Барселона" рада отказаться от Коутиньо, который этот сезон проводит в "Баварии" на правах аренды. Английская пресса ожидает, что на следующий год Филиппе вернется в Премьер-Лигу.



Томпсон считает, что "Ливерпулю" нужно воспользоваться этой возможностью и вернуть 27-летнего бразильца, за которого "Барселона" заплатила 142 миллиона фунтов в январе 2018.



"Они ("Ливерпуль"), наверное, ищут полузащитника креативного плана. Почему бы не вернуть Коутиньо? Я бы сделал это без колебаний. Думаю, он гений креативной игры".



"Взгляните на его карьеру в "Ливерпуле" — он был абсолютно потрясающ. Он не слишком стар, и я по-прежнему думаю, что он мог бы вернуться. Наверное, этого не случится, но он тот игрок, который, действуя под тройкой нападения, мог бы сделать игру команды более сбалансированной", — сообщил Томпсон Sky Sports.