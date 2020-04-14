Фил Томпсон советует "Ливерпулю" вернуть Коутиньо

Юрген Клопп и Филиппе Коутиньо Легенда "Ливерпуля" Фил Томпсон призвал главного тренера "красных" Юргена Клоппа вернуть полузащитника Филиппе Коутиньо.

Согласно слухам, "Барселона" рада отказаться от Коутиньо, который этот сезон проводит в "Баварии" на правах аренды. Английская пресса ожидает, что на следующий год Филиппе вернется в Премьер-Лигу.

Томпсон считает, что "Ливерпулю" нужно воспользоваться этой возможностью и вернуть 27-летнего бразильца, за которого "Барселона" заплатила 142 миллиона фунтов в январе 2018.

"Они ("Ливерпуль"), наверное, ищут полузащитника креативного плана. Почему бы не вернуть Коутиньо? Я бы сделал это без колебаний. Думаю, он гений креативной игры".

"Взгляните на его карьеру в "Ливерпуле" — он был абсолютно потрясающ. Он не слишком стар, и я по-прежнему думаю, что он мог бы вернуться. Наверное, этого не случится, но он тот игрок, который, действуя под тройкой нападения, мог бы сделать игру команды более сбалансированной", — сообщил Томпсон Sky Sports.


Метки Коутиньо, Ливерпуль, Томпсон

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2020 12:00

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  1. sausage 14.04.2020 12:51 # sausage
    Да конечно он классный игрок. Только вызывает сомнения его сегодняшняя форма и готовность играть в сегодняшнем Ливерпуле, это же уже другая команда, нежели та, из которой он уходил. И очевидно, что Клоппу нужны игроки, которые реально смогут усилить игру прямо сейчас. А на перспективу и рассаду Ливерпуль покупает молодых за совсем другие деньги. Свободным агентом, чтобы доказывал свою проф пригодность, наверное взяли бы, а так, почти невозможный вариант.

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  2. chr1s8rown 14.04.2020 12:14 # chr1s8rown
    Нахуй . Пусть играет за эспаньол раз так любит барселону

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  3. klopp-top 14.04.2020 12:10 # klopp-top
    Ну и дурак, сейчас во время карантина любовался бы на свой золотой мяч и статую рядом с Энфилдом

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  4. scouser2005 14.04.2020 12:10 # scouser2005
    Ну если свободным агентом, то пусть идет. Посидит на лавочке. за резерв поиграет. Авось опять раскрутиться и снова его за 100 лямов толкнем.
    Было время гоняли Фунтик и Пелиппе. Только первый оказал чутка умнее продался арабским шейхам в родной Англии, а второму слава Суареса видать все глаза застила.

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