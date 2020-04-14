Клубы Премьер-Лиги потеряют 177 млн. фунтов из-за пустых трибун

Из-за пандемии коронавируса клубы Премьер-Лиги потеряют около 177 миллионов фунтов в качестве доходов от проведения матчей.

Как сообщает Daily Mail, в этом сезоне 20 клубов высшего английского дивизиона планировали сделать выручку в 708 млн. фунтов с продажи разовых билетов, сезонных абонементов, еды и сопутствующих товаров на своих стадионах в дни матчей.



В данный момент сезон Премьер-Лиги остановлен, а если матчи и возобновятся, то почти наверняка — без зрителей. Это означает, что клубы потеряют примерно четверть от указанной суммы.



Речь идет не только о доходах, которые еще не заработаны, но и о возврате средств частным и корпоративным клиентам, перед которыми клубы не смогут исполнить свои обязательства.