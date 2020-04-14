Бернарду Силва объяснился насчет возвращения в "Бенфику"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва объяснился насчет своих слов о желании вернуться в "Бенфику".

Стоило "горожанам" подвергнуться отстранению от Лиги Чемпионов на два сезона, как Силва сразу же заявил о тоске по родной "Бенфике", в систему которой он пришел семилетним мальчишкой.



Однако это лишь отдаленные планы для 25-летнего игрока сборной Португалии. Бернарду не собирается возвращаться на родину немедленно.



"Когда бы я хотел вернуться? Я не знаю, как и сказать. Могу сказать, что этого точно не произойдет через год, два, три или четыре, потому что я в замечательном клубе сейчас".



"Я очень наслаждаюсь свой карьерой, я не хочу возвращаться прямо сейчас, но также я не хочу возвращаться, когда буду слишком стар. Я хочу помочь своей родной команде, когда еще буду в хорошей физической форме. Я не знаю точный возраст. Я не буду слишком стар, но это не случится сейчас".



"Я объясню вам получше, чего я хочу. Я фанат "Бенфики", я ходил на все их матчи со своим отцом, поэтому я всегда мечтал играть за "Бенфику", а когда мне было 19 лет, и я выступал за вторую команду, мне не дали возможности играть за первую команду, потому что тренер не хотел видеть меня там или не верил в меня".



"Я уходил с огромным разочарованием, но я отправился в "Монако" и добился успеха. Поскольку я так и не поиграл за свою родную команду, в моем сердце осталась пустота, и я должен ее заполнить. Естественно, не сейчас, но если они хотят меня, однажды я постараюсь вернуться", — сообщил Силва Bleacher Report.