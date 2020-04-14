Игроки Премьер-Лиги готовятся возобновить тренировки в конце мая

Игрокам клубов Премьер-Лиги было дано указание быть готовыми к возобновлению полноценных тренировок в конце мая.

В данный момент английский футбольный сезон остановлен пандемией коронавируса на неопределенное время, однако Премьер-Лига предпринимает все более осязаемые шаги по возобновлению кампании.



Изданию Daily Mail стало известно содержание некоторых из писем, которые по электронной почте клубы рассылают своим игрокам. Работа над тем, чтобы провести оставшиеся матчи сезона, идет полным ходом.



Игрока было разрешено — конечно, соблюдая режим самоизоляции — облегчить индивидуальные тренировки и немного отдохнуть до 4 мая. Фактически это будет их отпуск.



Игроки должны приступить к полноценным тренировкам на базах своих клубов до конца мая. Также футболистам было сказано отменить все планы и поездки на период, который обычно приходится на летнее межсезонье.



Последний пункт касается того, что игроки должны быть готовы вернуться к выступлениям за свои клубы в течение 48 часов после соответствующего уведомления.