Гилмор напоминает Лэмпарду Скоулза

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что его юный полузащитник Билли Гилмор напоминает ему легенду "Манчестер Юнайтед" Пола Скоулза.

Именно Лэмпард устроил дебют Гилмору в Премьер-Лиге в августе 2019, но по-настоящему Билли обратил на себя внимание в прошлом месяце.



В марте Гилмор впервые в своей карьере отметился появлениями в стартовом составе "синих" в рамках Кубка Англии и Премьер-Лиги — против "Ливерпуля" и "Эвертона", соответственно — и в обоих этих матчах получил награду лучшему игроку.



По мнению Лэмпарда, впереди у Гилмора блестящая карьера, однако Фрэнк не хочет подвергать 18-летнего шотландца чрезмерному давлению.



"Пол Скоулз несомненно является одним из величайших полузащитников, против которых мне довелось играть в Премьер-Лиге".



"Он всегда был готов сделать точный пас, на любую дистанцию. Если ты пытался приблизиться к нему, бросившись на него из полузащиты, он просто избавлялся от мяча, потому что он знал, что ты идешь".



"Билли демонстрирует ранние признаки этого умения. Я не сравниваю его со Скоулзи, совершенно нет, но у Билли определенно есть этот базис, и это отличная отправная точка, чтобы построить великолепную карьеру", — сообщил Лэмпард Sky Sports.