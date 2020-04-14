Клопп скучает по своим игрокам

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ему все больнее находиться вдали от команды.

Пользуясь благами современных технологий, Клоппу удается проводить тренировки со своими игроками в удаленном режиме в эту паузу, вызванную пандемией коронавируса.



Однако отсутствие личного контакта очень давит на Юргена, который жаждет поскорее перейти от занятий по видеосвязи к занятиям на базе.



"Я никогда не мог и представить, что буду так сильно наслаждаться этими тренировками. Это возможность повидать парней, и в этот момент все меняется".



"Минуту, час или два часа — сколько бы ни длилась тренировка — все парни пребывают в хорошем настроении, и ты сразу чувствуешь, почему так сильно по ним скучаешь. Это просто исключительный коллектив".



"Ты хочешь быть вместе с ними, ты хочешь быть ближе к ним. Но это моменты максимально возможной близости, и поэтому я очень ими наслаждаюсь".



"Чем дольше, тем становится хуже. Я отношусь к ситуации со 100-процентным пониманием, но чем дольше ты не видишь кого-то, кто тебе нравится, тем больнее. Такова ситуация в данный момент".



"Лучшая вещь в том, что мы оказались в этой ситуации, когда на дворе 2020 год. У нас есть технические возможности. Только представьте, если бы это были 80-е годы, и это касается не только футбола. В этом большая разница", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".