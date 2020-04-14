Клопп скучает по своим игрокам

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ему все больнее находиться вдали от команды.

Пользуясь благами современных технологий, Клоппу удается проводить тренировки со своими игроками в удаленном режиме в эту паузу, вызванную пандемией коронавируса.

Однако отсутствие личного контакта очень давит на Юргена, который жаждет поскорее перейти от занятий по видеосвязи к занятиям на базе.

"Я никогда не мог и представить, что буду так сильно наслаждаться этими тренировками. Это возможность повидать парней, и в этот момент все меняется".

"Минуту, час или два часа — сколько бы ни длилась тренировка — все парни пребывают в хорошем настроении, и ты сразу чувствуешь, почему так сильно по ним скучаешь. Это просто исключительный коллектив".

"Ты хочешь быть вместе с ними, ты хочешь быть ближе к ним. Но это моменты максимально возможной близости, и поэтому я очень ими наслаждаюсь".

"Чем дольше, тем становится хуже. Я отношусь к ситуации со 100-процентным пониманием, но чем дольше ты не видишь кого-то, кто тебе нравится, тем больнее. Такова ситуация в данный момент".

"Лучшая вещь в том, что мы оказались в этой ситуации, когда на дворе 2020 год. У нас есть технические возможности. Только представьте, если бы это были 80-е годы, и это касается не только футбола. В этом большая разница", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2020 07:00

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  1. wengerrrro 14.04.2020 07:12 # wengerrrro
    Ты хочешь быть вместе с ними, ты хочешь быть ближе к ним. Но это моменты максимально возможной близости, и поэтому я очень ими наслаждаюсь

    вот пидoрасы, вот топарики то а

    (ответить)

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