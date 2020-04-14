Планы МЮ насчет стоячей трибуны остаются в силе

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему настроен провести испытания стоячей трибуны, если сезон 2019/20 будет возобновлен и если зрители будут допущены на матчи.

До того, как пандемия коронавируса остановила этот футбольный сезон, "красные дьяволы" провели продуктивные переговоры с городским советом Манчестера насчет создания на "Олд Траффорд" секции, где бы сидячие места были заменены на перила.



Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" планировал устроить пилотные испытания стоячей трибуны в концовке этого сезона.



Эти планы остаются в силе, несмотря на остановку сезона, однако "дьяволы" собираются строго следовать предписаниям властей. Также клубу потребовалось бы содействие фанатов для соблюдения социальной дистанции возле перил.



Согласно свежим слухам, зрители могут остаться без возможности посещать футбольные стадионы аж до 2021 года — именно такой ориентир избрала Серия А. В таком случае испытания стоячих трибун, которые также были оборудованы на аренах "Тоттенхэма" и "Вулверхэмптона", придется отложить.