"Ливерпуль" рассматривает Мбаппе на замену Мане

Опасаясь интереса "Реала" к Садио Мане, "Ливерпуль" обратил свой взор на Килиана Мбаппе из ПСЖ как на возможную замену для сенегальского нападающего.

Вот уже несколько месяцев не утихают слухи, связывающие Мане с переездом в Мадрид, хотя Садио лишь полтора года назад заключил с "красными" новый контракт до 2023 года с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю.



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан является большим поклонником Мане и собирается сделать все возможное, чтобы убедить свой клуб приобрести игрока сборной Сенегала грядущим летом.



Издание The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что "Реал" уже установил контакт с представителями Садио и провел неофициальные переговоры.



На "Энфилде" отлично осведомлены о настойчивом желании Зидана заполучить Мане и хотят быть готовыми на случай ухода Садио, продажа которого может принести лидерам Премьер-Лиги 150 млн. фунтов.



В качестве замены для Мане "Ливерпуль" рассматривает Мбаппе, чей трансфер в свою очередь оценивается в 250 млн. фунтов. В случае ухода из ПСЖ Килиан, как ожидается, запросит зарплату в 400 тыс. фунтов в неделю.



Однако "красные" уверены, что продажа Мане и поддержка нового спонсора клуба в лице Nike сделают трансфер Мбаппе возможным. Сам Килиан в недавнем прошлом неоднократно флиртовал с "Ливерпулем", намекая на свою открытость к этому переходу.



В ноябре 2019 Юрген Клопп назвал приобретение Мбаппе "невозможным", однако это было еще до заключения контракта с Nike, по которому "Ливерпуль" надеется получить 100 млн. фунтов в год. На "Энфилде" надеются, что их новый технический спонсор также мог бы субсидировать часть зарплаты Килиана.