Гари Невилл хотел бы поиграть у Клоппа
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" назвал Юргена Клоппа из "Ливерпуля" тренером, у которого он бы хотел поиграть большего всего.
За всю свою игровую карьеру на клубном уровне Невилл поработал лишь с одним тренером в лице сэра Алекса Фергюсона, и это было более чем успешное сотрудничество.
В ответ на вопрос, с кем из нынешних 20 тренеров Премьер-Лиги ему хотелось бы поработать, Гари назвал вовсе не Хосепа Гвардиолу и не Жозе Моуриньо.
"Я бы, наверное, назвал Юргена Клоппа. Я просто ориентируюсь на то, как его команда играет в данный момент. Они адаптивны, они играют через контроль мяча, но также они контратакуют и ставят перед собой высшие цели".
"В их игре нет никакой однобокости, а сам Юрген выглядит так, словно он полон энергии и уверенности. Кажется, словно он всегда хочет атаковать".
"Естественно, в Премьер-Лиге есть и другие отличные тренеры, а Пеп Гвардиола — один из величайших тренеров всех времен. Но я просто думаю, что для меня было бы замечательно поиграть у Клоппа", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.
13.04.2020 23:00
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На банке так бы и просидел...ну может быть в каком нибудь КА или КАЛ сыграл бы вместо ТАА
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Невилл хотел бы поиграть у Клоппа в штанишках
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Хорошо, когда вместо со старостью приходит мудрость и плохо когда старость приходит одна....
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