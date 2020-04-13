Гари Невилл хотел бы поиграть у Клоппа

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" назвал Юргена Клоппа из "Ливерпуля" тренером, у которого он бы хотел поиграть большего всего.

За всю свою игровую карьеру на клубном уровне Невилл поработал лишь с одним тренером в лице сэра Алекса Фергюсона, и это было более чем успешное сотрудничество.



В ответ на вопрос, с кем из нынешних 20 тренеров Премьер-Лиги ему хотелось бы поработать, Гари назвал вовсе не Хосепа Гвардиолу и не Жозе Моуриньо.



"Я бы, наверное, назвал Юргена Клоппа. Я просто ориентируюсь на то, как его команда играет в данный момент. Они адаптивны, они играют через контроль мяча, но также они контратакуют и ставят перед собой высшие цели".



"В их игре нет никакой однобокости, а сам Юрген выглядит так, словно он полон энергии и уверенности. Кажется, словно он всегда хочет атаковать".



"Естественно, в Премьер-Лиге есть и другие отличные тренеры, а Пеп Гвардиола — один из величайших тренеров всех времен. Но я просто думаю, что для меня было бы замечательно поиграть у Клоппа", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.