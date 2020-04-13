Гари Невилл хотел бы поиграть у Клоппа

Гари Невилл и Юрген Клопп Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" назвал Юргена Клоппа из "Ливерпуля" тренером, у которого он бы хотел поиграть большего всего.

За всю свою игровую карьеру на клубном уровне Невилл поработал лишь с одним тренером в лице сэра Алекса Фергюсона, и это было более чем успешное сотрудничество.

В ответ на вопрос, с кем из нынешних 20 тренеров Премьер-Лиги ему хотелось бы поработать, Гари назвал вовсе не Хосепа Гвардиолу и не Жозе Моуриньо.

"Я бы, наверное, назвал Юргена Клоппа. Я просто ориентируюсь на то, как его команда играет в данный момент. Они адаптивны, они играют через контроль мяча, но также они контратакуют и ставят перед собой высшие цели".

"В их игре нет никакой однобокости, а сам Юрген выглядит так, словно он полон энергии и уверенности. Кажется, словно он всегда хочет атаковать".

"Естественно, в Премьер-Лиге есть и другие отличные тренеры, а Пеп Гвардиола — один из величайших тренеров всех времен. Но я просто думаю, что для меня было бы замечательно поиграть у Клоппа", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Невилл, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2020 23:00

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  1. liverpool1892est 13.04.2020 23:36 # liverpool1892est
    На банке так бы и просидел...ну может быть в каком нибудь КА или КАЛ сыграл бы вместо ТАА

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  2. drogba11cool 13.04.2020 23:23 # drogba11cool
    Невилл хотел бы поиграть у Клоппа в штанишках

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  3. scouser2005 13.04.2020 23:12 # scouser2005
    Хорошо, когда вместо со старостью приходит мудрость и плохо когда старость приходит одна....

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