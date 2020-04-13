"Тоттенхэм" поборется за Цимикаса
"Тоттенхэм" вступил в борьбу за крайнего защитника "Олимпиакоса" Константиноса Цимикаса.
Как сообщает греческая газета SportDay, скауты "шпор" несколько раз просматривали 22-летнего Цимикаса в этом сезоне.
Грядущим летом главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо планирует полностью обновить фланги обороны, и оцениваемый в 22 миллиона фунтов Цимикаса является одной из его целей.
Игрок сборной Греции, чей контракт с "Олимпиакосом" истекает в 2022 году, великолепно проводит этот сезон и также привлек внимание со стороны "Лестера" и "Шеффилд Юнайтед".
13.04.2020 22:00
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