Эйр: "Ливерпуль" выиграет титул — если не в этом году, то в следующем"
Бывший исполнительный директор "Ливерпуля" Ян Эйр убежден, что обнуление этого сезона не стало бы трагедией для "красных".
В данный момент сезон Премьер-Лиги остановлен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса, и до сих пор не утихают призывы аннулировать эту кампанию.
Признание этого сезона недействительным означало бы, что "Ливерпуль" упустит свое первое с 1990 года чемпионство, однако Эйр убежден, что команда Юргена Клоппа настолько сильна, что все равно выиграет титул — если не в этом году, то в следующем.
"Я являюсь болельщиком "Ливерпуля" уже 50 лет, и я всегда говорил людям, что мы не ищем легких путей. Взгляните на Стамбул, на финал Кубка Лиги 2012 года, на противостояние с "Барселоной" в прошлом году. Это путь "Ливерпуля" в каком-то смысле".
"Они могут выиграть титул в этом сезоне, а могут не выиграть, но что бы ни случилось, они не опустят руки".
"Если не в этом году, они выиграют титул в следующем. Если их заставят подождать чемпионства, Юрген и каждый в клубе скажут: "Пускай".
"Эта команда "Ливерпуля" очень молода в сравнении со многими другими, и они не будут менять много игроков этим летом из-за возраста или контрактов".
"Чему быть, того не миновать. Но у меня нет сомнений, что это произойдет в следующем сезоне, если не произойдет в этом", — цитирует Эйра Liverpool Echo.
13.04.2020 21:00
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Последние комментарии:
Вот в след не известно выграют или нет! Конкуренты сильнее станут т.к. всегда всё меняется! Тот же Сити не смог повторить прошлые 2 сезона! У Ливера какраз это 2ой идёт а следующий небудет таким как последние...
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Выше два пидора. Пассив и актив. И не стесняются же. Вот пидоры то, а.
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Но если не в следующем,то через 30 лет точно!!!!!
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