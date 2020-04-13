Эйр: "Ливерпуль" выиграет титул — если не в этом году, то в следующем"

Бывший исполнительный директор "Ливерпуля" Ян Эйр убежден, что обнуление этого сезона не стало бы трагедией для "красных".

В данный момент сезон Премьер-Лиги остановлен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса, и до сих пор не утихают призывы аннулировать эту кампанию.



Признание этого сезона недействительным означало бы, что "Ливерпуль" упустит свое первое с 1990 года чемпионство, однако Эйр убежден, что команда Юргена Клоппа настолько сильна, что все равно выиграет титул — если не в этом году, то в следующем.



"Я являюсь болельщиком "Ливерпуля" уже 50 лет, и я всегда говорил людям, что мы не ищем легких путей. Взгляните на Стамбул, на финал Кубка Лиги 2012 года, на противостояние с "Барселоной" в прошлом году. Это путь "Ливерпуля" в каком-то смысле".



"Они могут выиграть титул в этом сезоне, а могут не выиграть, но что бы ни случилось, они не опустят руки".



"Если не в этом году, они выиграют титул в следующем. Если их заставят подождать чемпионства, Юрген и каждый в клубе скажут: "Пускай".



"Эта команда "Ливерпуля" очень молода в сравнении со многими другими, и они не будут менять много игроков этим летом из-за возраста или контрактов".



"Чему быть, того не миновать. Но у меня нет сомнений, что это произойдет в следующем сезоне, если не произойдет в этом", — цитирует Эйра Liverpool Echo.