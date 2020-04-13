Клопп рассказал о своей реакции на обнаружение у Далглиша коронавируса

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как он и его игроки отреагировали на известие о том, что у легенды их клуба Кенни Далглиша был обнаружен корнавирус.

В минувшую среду Далглиш был госпитализирован для процедуры, связанной с внутривенным введением антибиотиков. Одновременно Кенни, несмотря на отсутствие соответствующих симптомов, был сделан тест на COVID-19.



Новость о том, что этот тест дал положительный результат, шокировала многих, потому что Далглиш входит в группу риска по возрасту — шотландцу уже 69 лет.



По словам Клоппа, для многих из них Далглиш стал первым лично знакомым человеком, заболевшим коронавирусом. К счастью, уже в воскресенье все опасения улетучились, потому что Кенни был выписан домой.



"Когда я услышал об этом три дня назад, это был настоящий шок. Парни опубликовали новость об этом в нашей группе в WhatsApp, и каждый воскликнул: "Ого".



"Ты воспринимаешь это совсем по-другому, когда вирус находят у того, кого ты знаешь лично. Ты чувствуешь: "Ого, это один из нас". Это настоящее безумие".



"Все мы знаем, какие ужасы наводит эта болезнь по всему миру, но это был первый раз для многих из нас, когда заболел кто-то, с кем ты имеешь личную связь", — цитирует Клоппа Daily Mirror.