Райт: "Венгер заставлял нас делать уколы и принимать таблетки"

Экс-нападающий "Арсенала" Ян Райт рассказал, как тренер Арсен Венгер заставлял игроков делать витаминные уколы и принимать таблетки.

Прибыв в "Арсенал" в 1996 году, Венгер сразу же занялся физическими кондициями игроков. Это касается не только режима тренировок, но также диеты и приема разрешенных медицинских препаратов.



Сегодня такие вещи являются обыденными для каждого профессионального клуба, но тогда Венгер виделся настоящим инноватором.



"Мы привыкли к тому, что нам делают инъекции витаминов, прямо в руку".



"Мы привыкли к тому, что нас отправляют во Францию. Обычно я ездил к парню и проводил у него по две недели, потому что Арсен Венгер беспокоился, как ты восстанавливаешься после матчей, когда тебе за 30".



"К сожалению, этот парень уже умер, но он был как Йода. Он занимался с тобой, он готовил еду для тебя. Ты тренировался на пляже, затем отправлялся спать. Я все делал вместе с Патриком".



"Этим Арсен Венгер и занимался с нами — он приводил тебя в твое лучшее состояние. Мы принимали витамины B6, B12 и тренировались".



"Помню, как-то в начале предсезонного периода после тренировки ты был совершенно без сил, а у некоторых даже появилась рвота. А он сказал: "Великолепно, хорошее занятие".



"Только так мы могли получить медали обладателей Кубка Англии. Сегодня эти вещи известны каждому — таблетки с витаминами C, B12, Омега-3. Но он просто был впереди своего времени. Когда он только пришел, мы ели, что хотели. Мы ели пироги и жареную картошку".



"Венгер буквально созвал всех и сказал: "Возможно, прямо сейчас вам не кажется это правильным, но если вы будете следовать тому, что мы говорим, и тренироваться так, как мы говорим, вы будете становиться только сильнее". И он был абсолютно прав".



"У нас были иностранные парни вроде Патрика Виейра, Денниса Бергкампа, Эмманюэля Пети, Реми Гарда, Николя Анелька, и они сразу же ему доверились".



"Английские парни сперва сказали: "Серьезно? Что еще за таблетки?" Им потребовалось время, чтобы начать следовать плану, но спустя шесть или семь недель ты мог видеть, что они тренируются на совершенно другом уровне. Мы были так сильны в матчах", — цитирует Райта Daily Mail.