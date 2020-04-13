"Юнайтед" и "Сити" заинтересованы в Упамекано

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" заинтересованы в центральном защитнике "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано.

Упамекано выступает за клуб из Лейпцига с 2017 года и за это время заслужил репутацию одного из перспективнейших молодых игроков в Европе на своей позиции.



По информации Sky Sports, своей игрой 21-летний француз заинтересовал целый ряд европейских грандов, включая "Баварию", большие клубы Ла Лиги, а также "Юнайтед" и "Сити".



В данный момент у "Юнайтед" образовался некоторый избыток центральных нападающих — главный тренер Оле Гуннар Сульшер располагает Харри Магуайром, Виктором Линделефом, Эриком Байи, Филом Джонсом и Акселем Туанзебе, а Маркос Рохо и Крис Смоллинг находится в аренде.



Однако Сульшер до сих пор не определился с основным партнером для Магуайра и теперь, вероятно, хочет перевести количество в качество.



Что касается "Сити", то Хосеп Гвардиола еще с прошлого лета ищет замену покинувшему клуб Венсану Компани и в этом сезоне порой вынужден использовать в обороне своих опорников Родри и Фернандиньо.