Английский сезон может возобновиться 6 июня
Английский футбольный сезон, вероятно, будет возобновлен 6 июня, а матчи будут проходить без зрителей.
Как стало известно ESPN от своих источников, именно эту дату держат в уме клубы Чемпионшипа, Лиги Один и Лиги Два.
В ближайшую пятницу свою очередную видеоконференцию проведут клубы Премьер-Лиги, и они могут последовать примеру своих коллег из Футбольной Лиги.
Для возобновления кампании 6 июня командам потребуется мини-предсезонный период продолжительностью в три недели. Это означает, что игроки приступят к занятиям на базах около 16 мая.
Sky Sports добавляет, что клубы практически смирились с перспективной сыграть оставшиеся матчи без зрителей. Возможно, Премьер-Лиге даже придется задействовать нейтральные площадки — FA уже предложила использовать "Уэмбли" и "Сент-Джордж Парк", где базируется сборная Англии.
13.04.2020 17:00
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При таком варианте телевизионщики могут ещё и денег поиметь сверх своих гарантированных. Кстати, интересно ОККО подписку продлит?)
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