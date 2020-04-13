Английский сезон может возобновиться 6 июня

Уэмбли Английский футбольный сезон, вероятно, будет возобновлен 6 июня, а матчи будут проходить без зрителей.

Как стало известно ESPN от своих источников, именно эту дату держат в уме клубы Чемпионшипа, Лиги Один и Лиги Два.

В ближайшую пятницу свою очередную видеоконференцию проведут клубы Премьер-Лиги, и они могут последовать примеру своих коллег из Футбольной Лиги.

Для возобновления кампании 6 июня командам потребуется мини-предсезонный период продолжительностью в три недели. Это означает, что игроки приступят к занятиям на базах около 16 мая.

Sky Sports добавляет, что клубы практически смирились с перспективной сыграть оставшиеся матчи без зрителей. Возможно, Премьер-Лиге даже придется задействовать нейтральные площадки — FA уже предложила использовать "Уэмбли" и "Сент-Джордж Парк", где базируется сборная Англии.


Метки Премьер-Лига, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2020 17:00

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  1. sausage 13.04.2020 17:23 # sausage
    При таком варианте телевизионщики могут ещё и денег поиметь сверх своих гарантированных. Кстати, интересно ОККО подписку продлит?)

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