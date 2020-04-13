"Тоттенхэм" передумал отправлять сотрудников в принудительный отпуск

"Тоттенхэм" стал вторым после "Ливерпуля" клубом Премьер-Лиги, отозвавшим свое решение отправить сотрудников в принудительный отпуск.

Президент "шпор" Даниэль Леви оказался под жесточайшим давлением после своего решения урезать зарплаты 550 сотрудников из числа неигрового персонала и часть из них отправить в принудительный отпуск с содержанием за счет государства.



Леви припомнили, что его клуб является восьмым самым зарабатывающим в мире и приносит своим хозяевам прибыль. "Тоттенхэм" критиковали даже его болельщики и бывшие игроки.



Эксперт Sky Sports Гари Невилл пошел и того дальше, предложив Премьер-Лиге запретить "Тоттенхэму" покупать игроков в ближайшее трансферное окно, раз у клуба есть проблемы с выплатой зарплат.



И вот сегодня "Тоттенхэм" объявил, что передумал обращаться к правительственной программе, которая позволяет бизнесу переложить содержание своих сотрудников на государство в условиях пандемии коронавируса.



Одновременно было отозвано и решение о понижении зарплат. "Шпоры" сообщают, что рядовые сотрудники получат 100 процентов от своего заработка за апрель и май, а понижение коснется только руководства.



"Мы сожалеем, что заставили вас беспокоиться", — гласит заявление лондонцев.