Хакими не исключает свой переезд в Премьер-Лигу

Крайний защитник дортмундской "Борусси" Ашраф Хакими заявил, что не исключает свой переход в "Арсенал", "Челси" или "Тотттенхэм".

Вместе с этим сезоном истекает и двухлетняя аренда Хакими, после чего Ашраф должен будет вернуться из Дортмунда в "Реал" и определиться со следующим шагом в своей карьере.



Хакими активно сватают в лондонские клубы, а "Челси", по слухам, и вовсе уже сделал запрос насчет 21-летнего марокканца. И Ашраф польщен таким высоким интересом к своей персоне.



"А кому бы это не понравилось? Я горжусь тем, что делаю".



"В июне я приму решение, и это будет огромный шаг в моей карьере. В теории мой контракт истекает в июне, и затем я должен буду вернуться в Мадрид".



"Я пока не связывался с "Реалом" насчет этого, но я полагаю, что скоро мы обсудим, как будет лучше всего для меня", — цитирует Хакими Evening Standard.