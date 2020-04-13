Хакими не исключает свой переезд в Премьер-Лигу

Ашраф Хакими Крайний защитник дортмундской "Борусси" Ашраф Хакими заявил, что не исключает свой переход в "Арсенал", "Челси" или "Тотттенхэм".

Вместе с этим сезоном истекает и двухлетняя аренда Хакими, после чего Ашраф должен будет вернуться из Дортмунда в "Реал" и определиться со следующим шагом в своей карьере.

Хакими активно сватают в лондонские клубы, а "Челси", по слухам, и вовсе уже сделал запрос насчет 21-летнего марокканца. И Ашраф польщен таким высоким интересом к своей персоне.

"А кому бы это не понравилось? Я горжусь тем, что делаю".

"В июне я приму решение, и это будет огромный шаг в моей карьере. В теории мой контракт истекает в июне, и затем я должен буду вернуться в Мадрид".

"Я пока не связывался с "Реалом" насчет этого, но я полагаю, что скоро мы обсудим, как будет лучше всего для меня", — цитирует Хакими Evening Standard.


Метки Арсенал, Боруссия, Тоттенхэм, Хакими, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2020 15:00

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  1. jirrort 13.04.2020 15:18 # jirrort
    Гейклуб куда лезет...

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  2. anabanana94 13.04.2020 15:03 # anabanana94
    Единственное, что я не понимаю, почему Реал его отпускает?

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