Хакими не исключает свой переезд в Премьер-Лигу
Крайний защитник дортмундской "Борусси" Ашраф Хакими заявил, что не исключает свой переход в "Арсенал", "Челси" или "Тотттенхэм".
Вместе с этим сезоном истекает и двухлетняя аренда Хакими, после чего Ашраф должен будет вернуться из Дортмунда в "Реал" и определиться со следующим шагом в своей карьере.
Хакими активно сватают в лондонские клубы, а "Челси", по слухам, и вовсе уже сделал запрос насчет 21-летнего марокканца. И Ашраф польщен таким высоким интересом к своей персоне.
"А кому бы это не понравилось? Я горжусь тем, что делаю".
"В июне я приму решение, и это будет огромный шаг в моей карьере. В теории мой контракт истекает в июне, и затем я должен буду вернуться в Мадрид".
"Я пока не связывался с "Реалом" насчет этого, но я полагаю, что скоро мы обсудим, как будет лучше всего для меня", — цитирует Хакими Evening Standard.
13.04.2020 15:00
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Гейклуб куда лезет...
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Единственное, что я не понимаю, почему Реал его отпускает?
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