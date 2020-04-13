Лэмпард планирует несколько сценариев на летнее окно

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что у "синих" есть несколько вариантов того, как они будут действовать на трансферном рынке грядущим летом.

На днях наставник "канониров" Микель Артета сообщил, что его клуб планирует два или три различных сценария на летнее трансферное окно.



Аналогичным образом решили поступить в "Челси", не зная, в каком финансовом состоянии будет находиться их клуб к окончанию сезона.



"У нас есть хорошие молодые игроки, а вокруг них у нас есть опытные игроки, которые помогли молодежи в этом году. Однако в команде все еще остаются области, которые мы можем улучшить".



"Некоторые игроки для этого у нас уже есть, а некоторых нам, возможно, придется пригласить".



"Сейчас мир переживает такой период, когда очень сложно планировать трансферы. Мы не знаем, как будут обстоять дела через недели или месяцы. Нам нужно иметь несколько версий того, как мы будем действовать".



"Перед этой паузой у меня было ощущение, что мы движемся в правильном направлении. Если клуб, я и игроки продолжим трудиться каждый день, если мы пригласим новичков на ключевые позиции, тогда, думаю, мы сможем приблизиться к "Ливерпулю" и "Сити".



"Я не хочу произносить громких речей, потому что мощь "Ливерпуля" и "Сити" очевидна. Я был бы глупцом, если бы сказал, что мы сможем быстро выйти на их уровень. Эти клубы проделали огромный путь в плане комплектации состава и тренерской работы".



"Этот процесс нужен и нам. Мы должны сделать это по-своему, не пытаясь копировать", — сообщил Лэмпард Sky Sports.