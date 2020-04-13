BBC: "Тоттенхэм" не продаст Кейна конкурентам по Премьер-Лиге

Харри Кейн "Тоттенхэм" не продаст нападающего Харри Кейна никому из своих конкурентов по Премьер-Лиге.

На днях в прессе появились слухи, что президент "шпор" Даниэль Леви открыт к продаже Кейна за 200 миллионов фунтов грядущим летом и даже может пойти на сделку с "Манчестер Юнайтед".

По информации BBC, "красные дьяволы" являются большими поклонниками капитана сборной Англии, однако "шпоры" не собираются продавать Харри и точно не пойдут на сделку с кем-либо из своих прямых конкурентов.

Поскольку клубы за пределами Англии еще больше пострадали от экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, то и продажа Кейна за рубеж выглядит маловероятной.

По всей видимости, 26-летнему нападающему придется задержаться еще минимум на сезон в "Тоттенхэме", с которым у него есть контракт до 2024 года.


Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2020 13:00

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