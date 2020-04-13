"Рома" не готова выкупить Мхитаряна

"Рома" не готова заплатить те 22 миллиона фунтов, которые "Арсенал" запросил за плеймейкера Генриха Мхитаряна.

Напомним, этот сезон Мхитарян проводит у римлян на правах аренды. Однако Генрих дольше лечится, чем играет, и в рамках Серии А отметился лишь восемью появлениями в стартовом составе.



Несмотря на то, главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека положительно оценивает игру Мхитаряна, боссы итальянского клуба считают, что "Арсенал" хочет слишком много за 31-летнего армянина.



В данный момент "Рома" занимает пятое место в Серии А. Без попадания в Лигу Чемпионов и в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, римляне просто не смогут позволить себе постоянный трансфер Генриха.



Как сообщает Daily Mail, "Рома" лишь может попросить "канониров" о продлении аренды Мхитаряна на следующий сезон.