Хазенхюттль согласовал новый контракт с "Саутгемптоном"
Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль достиг принципиальной договоренности со своим клубом о новом трехлетнем контракте.
Хазенхюттль тренирует "святых" с декабря 2018, когда он занял место Марка Хьюза и стал первым австрийским наставником в истории Премьер-Лиги.
Прошлый сезон "Саутгемптон" завершил на 16-й позиции в Премьер-Лиге, а в этом вновь окунулся в борьбу за выживание, из-за чего пресса регулярно спекулировала насчет будущего Ральфа.
Однако Хазенхюттль никогда не терял веру руководства клуба и во время этой паузы, вызванной пандемией коронавируса, проделал большую работу над составлением планов на будущее.
Одновременно, как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, 52-летний специалист согласовал условия нового контракта до 2023 года.
13.04.2020 11:00
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