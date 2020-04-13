Хазенхюттль согласовал новый контракт с "Саутгемптоном"

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль достиг принципиальной договоренности со своим клубом о новом трехлетнем контракте.

Хазенхюттль тренирует "святых" с декабря 2018, когда он занял место Марка Хьюза и стал первым австрийским наставником в истории Премьер-Лиги.



Прошлый сезон "Саутгемптон" завершил на 16-й позиции в Премьер-Лиге, а в этом вновь окунулся в борьбу за выживание, из-за чего пресса регулярно спекулировала насчет будущего Ральфа.



Однако Хазенхюттль никогда не терял веру руководства клуба и во время этой паузы, вызванной пандемией коронавируса, проделал большую работу над составлением планов на будущее.



Одновременно, как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, 52-летний специалист согласовал условия нового контракта до 2023 года.