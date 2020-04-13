Уэйн Руни получил разрешение на трактор
После почти двух лет разбирательств ветерану "Дерби" Уэйну Руни было дано разрешение завести трактор у себя дома.
В ближайшие месяцы Руни вместе со своей женой Колин и их четырьмя сыновьями планируют переехать в свой новый роскошный особняк в Чешире стоимостью 20 миллионов фунтов.
О намерении завести трактор для обслуживания своей резиденции Руни впервые уведомил местные власти еще в июле 2018, когда только начинал строительство на бывших землях сельскохозяйственного назначения.
Тогда Уэйну было отказано. Чиновники решили, что наличие трактора на участке ухудшит вид территории и создаст проблемы соседям.
Однако лучший бомбардир "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии всех времен не сдался и после 17 месяцев разбирательств, наконец, выбил свое разрешение на трактор, сообщает Daily Mail.
Добавим, что площадь участка Руни составляет 40 гектар. Помимо особняка с шестью спальнями и бассейном, у Уэйна будет свое футбольное поле с раздевалками — а вот разрешение на установку прожекторов "баран" не получил.
13.04.2020 10:00
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40 гектаров, ебать он ебнулся кукухой
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Манкоколхозник)
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Урезали зарплату, решил купить трактор на выращивание клубники
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У нас в Германии сразу трактор дают, когда на категорию «Б» сдаёшь.
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Сук)))
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лекарство от короны, как и завещал усатый генералиссимус
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мижайло опять кекнулся
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Михажло, я знаю что ты неадекват, но это уже перебор - "разрешение на установку прожекторов "баран" не получил.
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Вышел на главную а там уже рекламу немецкого трактора накалякали
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баран...
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