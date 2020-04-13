Уэйн Руни получил разрешение на трактор

Трактор После почти двух лет разбирательств ветерану "Дерби" Уэйну Руни было дано разрешение завести трактор у себя дома.

В ближайшие месяцы Руни вместе со своей женой Колин и их четырьмя сыновьями планируют переехать в свой новый роскошный особняк в Чешире стоимостью 20 миллионов фунтов.

О намерении завести трактор для обслуживания своей резиденции Руни впервые уведомил местные власти еще в июле 2018, когда только начинал строительство на бывших землях сельскохозяйственного назначения.

Тогда Уэйну было отказано. Чиновники решили, что наличие трактора на участке ухудшит вид территории и создаст проблемы соседям.

Однако лучший бомбардир "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии всех времен не сдался и после 17 месяцев разбирательств, наконец, выбил свое разрешение на трактор, сообщает Daily Mail.

Добавим, что площадь участка Руни составляет 40 гектар. Помимо особняка с шестью спальнями и бассейном, у Уэйна будет свое футбольное поле с раздевалками — а вот разрешение на установку прожекторов "баран" не получил.


Метки Дерби, Руни

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2020 10:00

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  1. papka-legend 13.04.2020 11:42 # papka-legend
    40 гектаров, ебать он ебнулся кукухой

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  2. gerrard08 13.04.2020 11:35 # gerrard08
    Манкоколхозник)

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  3. seregaball 13.04.2020 11:31 # seregaball
    Урезали зарплату, решил купить трактор на выращивание клубники

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  4. nikitoid 13.04.2020 11:17 # nikitoid
    У нас в Германии сразу трактор дают, когда на категорию «Б» сдаёшь.

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  5. sausage 13.04.2020 10:56 # sausage
    Сук)))

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  6. narcot 13.04.2020 10:55 # narcot
    лекарство от короны, как и завещал усатый генералиссимус

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  7. dallaslp 13.04.2020 10:36 # dallaslp
    мижайло опять кекнулся

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  8. verh 13.04.2020 10:17 # verh
    Михажло, я знаю что ты неадекват, но это уже перебор - "разрешение на установку прожекторов "баран" не получил.

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  9. chebrec 13.04.2020 10:10 # chebrec
    Зашёл на эту новость
    Прочитал
    Вышел на главную а там уже рекламу немецкого трактора накалякали

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  10. chelsealondon 13.04.2020 10:08 # chelsealondon
    баран...

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