Уэйн Руни получил разрешение на трактор

После почти двух лет разбирательств ветерану "Дерби" Уэйну Руни было дано разрешение завести трактор у себя дома.

В ближайшие месяцы Руни вместе со своей женой Колин и их четырьмя сыновьями планируют переехать в свой новый роскошный особняк в Чешире стоимостью 20 миллионов фунтов.



О намерении завести трактор для обслуживания своей резиденции Руни впервые уведомил местные власти еще в июле 2018, когда только начинал строительство на бывших землях сельскохозяйственного назначения.



Тогда Уэйну было отказано. Чиновники решили, что наличие трактора на участке ухудшит вид территории и создаст проблемы соседям.



Однако лучший бомбардир "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии всех времен не сдался и после 17 месяцев разбирательств, наконец, выбил свое разрешение на трактор, сообщает Daily Mail.



Добавим, что площадь участка Руни составляет 40 гектар. Помимо особняка с шестью спальнями и бассейном, у Уэйна будет свое футбольное поле с раздевалками — а вот разрешение на установку прожекторов "баран" не получил.