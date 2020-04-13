Старридж рассказал правду о своем танце

Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Челси" Даниэль Старридж рассказал о своем знаменитом танце, с помощью которого он празднует забитые голы.

Старридж регулярно радовал своим танцем фанатов мерсисайдского клуба, за который он забил 50 голов в Премьер-Лиге и едва не выиграл титул в сезоне 2013/14.



Насчет этого танца было много догадок, однако Даниэль лично раскрыл свой секрет.



"Это "танец Старридж". Это не "Волна", как выразилась ФИФА, и это не попытка изобразить мое имя. Это "танец Старридж", поэтому давайте называть вещи своими именами".



"Как-то я зависал со своими двоюродными братьями и друзьями у меня дома. Играла музыка, кто-то снимал нас на видео. Была и выпивка — ну, вы знаете, как это происходит".



"Я буквально начал делать эти движения. Они были не такими гладкими и отточенными — я слегка выпил и просто начал двигаться таким образом".



"Всем нам это показалось забавным, и затем я просто сказал: "Знаете, я исполню это, если забью!" Кажется, впервые я исполнил этот танец, когда мы с "Челси" играли на "Стэмфорд Бридж" против "Манчестер Юнайтед" в Кубке Лиги".



"То был первый раз. С тех пор я значительно улучшил свои движения, но тогда они не были такими четкими", — цитирует Старридж Goal.



