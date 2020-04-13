Премьер-Лига планирует играть по четыре матча каждый день

Премьер-Лига планирует устроить настоящий фестиваль футбола для телезрителей с матчами каждый день после возобновления сезона.

В данный момент сезон Премьер-Лиги остановлен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса. Клубы сообща рассматривают несколько дальнейших сценариев, включая наименее вероятный с обнулением кампании.



Гораздо вероятнее, что в мае команды вернутся на свои тренировочные базы, а в июне и июле сыграют оставшиеся матчи.



Как сообщает The Times, оставшиеся матчи в сезоне 2019/20 почти гарантированно пройдут без зрителей, и по этой причине Премьер-Лига планирует подстроить расписание для телевизионных трансляций.



Премьер-Лига планирует играть по несколько матчей каждый день. А некоторые поединки, возможно, пройдут на нейтральных полях.



"В июне и июне матчи будут исключительно телевизионными событиями. Если им придется сыграть четыре матча за день на "Уэмбли", то так и будет", — цитирует свой источник издание.