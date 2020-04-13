Премьер-Лига планирует играть по четыре матча каждый день
Премьер-Лига планирует устроить настоящий фестиваль футбола для телезрителей с матчами каждый день после возобновления сезона.
В данный момент сезон Премьер-Лиги остановлен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса. Клубы сообща рассматривают несколько дальнейших сценариев, включая наименее вероятный с обнулением кампании.
Гораздо вероятнее, что в мае команды вернутся на свои тренировочные базы, а в июне и июле сыграют оставшиеся матчи.
Как сообщает The Times, оставшиеся матчи в сезоне 2019/20 почти гарантированно пройдут без зрителей, и по этой причине Премьер-Лига планирует подстроить расписание для телевизионных трансляций.
Премьер-Лига планирует играть по несколько матчей каждый день. А некоторые поединки, возможно, пройдут на нейтральных полях.
"В июне и июне матчи будут исключительно телевизионными событиями. Если им придется сыграть четыре матча за день на "Уэмбли", то так и будет", — цитирует свой источник издание.
13.04.2020 08:00
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"Обнуляторы" чо то языки в жепы по засовывали и молчат мышки:)
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" в июне и июне"))
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травмы по кд инкаминг
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