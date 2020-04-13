Премьер-Лига планирует играть по четыре матча каждый день

Знак на траве Премьер-Лига планирует устроить настоящий фестиваль футбола для телезрителей с матчами каждый день после возобновления сезона.

В данный момент сезон Премьер-Лиги остановлен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса. Клубы сообща рассматривают несколько дальнейших сценариев, включая наименее вероятный с обнулением кампании.

Гораздо вероятнее, что в мае команды вернутся на свои тренировочные базы, а в июне и июле сыграют оставшиеся матчи.

Как сообщает The Times, оставшиеся матчи в сезоне 2019/20 почти гарантированно пройдут без зрителей, и по этой причине Премьер-Лига планирует подстроить расписание для телевизионных трансляций.

Премьер-Лига планирует играть по несколько матчей каждый день. А некоторые поединки, возможно, пройдут на нейтральных полях.

"В июне и июне матчи будут исключительно телевизионными событиями. Если им придется сыграть четыре матча за день на "Уэмбли", то так и будет", — цитирует свой источник издание.


Метки Премьер-Лига, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 946

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 13.04.2020 09:09 # liverpool1892est
    "Обнуляторы" чо то языки в жепы по засовывали и молчат мышки:)

    (ответить)

  2. scauzer11 13.04.2020 08:19 # scauzer11
    " в июне и июне"))

    (ответить)

  3. novocaine 13.04.2020 08:08 # novocaine
    травмы по кд инкаминг

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: