Погба: "Мама всегда говорила, что я вернусь в "Юнайтед"

Полузащитник Поль Погба рассказал, что его мама всегда была уверена в его возвращении в "Манчестер Юнайтед".

Сменив "Юнайтед" на "Ювентус" в 2012 году, летом 2016 Поль вернулся на "Олд Траффорд" в статусе самого дорогого футболиста мира.



Игрок сборной Франции уверяет, что вернулся в Манчестер по зову своего сердца — и по наставлению матери.



"Мой брат является большим фанатом "Юнайтед", и он говорил мне, что был очень зол, когда я не играл. Еще злее, чем я. Он говорил мне: "Уходи отсюда. Ты можешь играть за эту команду, но раз они не хотят тебя, тогда отправляйся куда-нибудь еще. Они увидят, на что ты способен".



"А моя мать всегда говорила мне: "Ты можешь куда-нибудь уйти, но ты вернешься". Она всегда это говорила. Я лишь сказал ей: "Посмотрим".



"Вы же знаете матерей. Она говорила: "Ты вернешься сюда, не переживай". Она начала говорить это сразу после моего ухода".



"Она говорила, что я вернусь, и я действительно вернулся. Когда это случилось, я был очень счастлив. Я кое-что начал здесь и не закончил. Я ушел, чтобы закончить это в другом месте".



"Естественно, я был рад вернуться, где начинал. Потому что я возвращался сформировавшимся игроком, а не юниором", — сообщил Погба в официальном подкасте "Юнайтед".