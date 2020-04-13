Кейн заинтересован в переходе в "Юнайтед"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед" по окончании этого сезона.

В воскресенье утром появилась информация, что президент "шпор" Даниэль Леви, чей клуб оказался в сложной финансовой ситуации из-за вызванного коронавирусом кризиса, готов отпустить Кейна за 200 миллионов фунтов.



В данный момент "Юнайтед" видится прямым конкурентом "Тоттенхэма", и некоторые болельщики надеялись, что Кейн хотя бы на прощание отблагодарит "шпор" и сам откажет "красным дьяволам", отправившись в один из зарубежных клубов вроде "Реала" или "Ювентуса".



Однако Daily Mail утверждает, что Кейн вполне открыт к переходу в "Юнайтед". Харри привлекают амбиции "дьяволов" и возможность играть вместе с Маркусом Рэшфордом и Мейсоном Гринвудом. Вдобавок клуб с "Олд Траффорд" не обидел бы капитана сборной Англии финансово.



Правды ради, издание Sky Sports в собственном материале заявляет, что Кейн не уйдет к кому-либо из конкурентов "Тоттенхэма" по Премьер-Лиги.