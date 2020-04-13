Какой была бы таблица Премьер-Лиги без VAR

"Манчестер Юнайтед" и "Брайтон" являются двумя главными выгодоприобретателями от появления системы VAR в Премьер-Лиге.

Как известно, сезон 2019/20 — первый для системы видопомощи рефери в Премьер-Лиге. У каждой из команд есть свои претензии к VAR, и некоторым она действительно приносит вред, но другим — пользу.



Прямо сейчас "Юнайтед" занимает пятое место в таблице с 45 очками, но без решений, измененных VAR, "красные дьяволы" были бы только 10-ми с 40.



К такому выводу пришли аналитики ESPN, оценив влияние VAR на результаты каждой из команд высшего английского дивизиона.



Вообще, за весь сезон система VAR приняла лишь одно решение против "Юнайтед", хотя против "Ньюкасла" и того меньше — ноль.



Самой пострадавшей от VAR командой является "Вест Хэм", который без этой системы имел бы на шесть очков больше.



Стоит отметить, что без VAR лидерство "Ливерпуля" было бы еще увереннее — 28 очков против нынешних 25.



Разница в очках без VAR



Вест Хэм: 6

Эвертон: 5

Манчестер Сити: 5

Норвич: 3

Вулверхэмптон: 3

Астон Вилла: 2

Арсенал: 1

Челси: 1

Шеффилд Юнайтед: 1

Уотфорд: 0

Кристал Пэлас: -1

Лестер: -1

Саутгемптон: -1

Тоттенхэм: -1

Борнмут: -2

Бернли: -2

Ливерпуль: -2

Ньюкасл: -2

Брайтон: -5

Манчестер Юнайтед: -5



