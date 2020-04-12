Виалли окончательно победил рак

Бывший игрок и тренер "Челси" Джанлука Виалли вышел победителем из 17-месячной битвы с раком поджелудочной железы.

В ноябре 2018 Виалли объявил, что в результате радиотерапии и химиотерапии у него наступила рецессия, однако в 2019 году болезнь вернулась.



После двух дополнительных курсов химиотерапии Джанлуке удалось окончательно побороть недуг, и теперь 55-летний итальянец может вернуться к нормальной жизни и к работе в штабе сборной своей страны.



"Я в порядке. В декабре я закончил с химиотерапией, пройдя один восьмимесячный курс и один девятимесячный. Это было сложно — даже для такого, как я, физически и психологически".



"Тесты не показывают никаких признаков болезни. Я счастлив. Мое здоровье восстановилось, я снова вижу себя в зеркале — вижу, как растут мои волосы, и у меня больше нет нарисованных бровей. Так что мне очень повезло относительно многих", — сообщил Виалли La Repubblica.



Как игрок Виалли завоевал Кубок Англии с "Челси" в 1997 году. Затем Джанлука стал первым итальянским тренером в истории Премьер-Лиги, выиграв с "синими" Кубок Лиги, Кубок обладателей кубков и Суперкубок Европы.



Также сегодня пришла новость касательно другого экс-игрока "Челси". В возрасте 78 лет скончался легендарный в прошлом голкипер "синих" Питер Бонетти.