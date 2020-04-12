Виалли окончательно победил рак
Бывший игрок и тренер "Челси" Джанлука Виалли вышел победителем из 17-месячной битвы с раком поджелудочной железы.
В ноябре 2018 Виалли объявил, что в результате радиотерапии и химиотерапии у него наступила рецессия, однако в 2019 году болезнь вернулась.
После двух дополнительных курсов химиотерапии Джанлуке удалось окончательно побороть недуг, и теперь 55-летний итальянец может вернуться к нормальной жизни и к работе в штабе сборной своей страны.
"Я в порядке. В декабре я закончил с химиотерапией, пройдя один восьмимесячный курс и один девятимесячный. Это было сложно — даже для такого, как я, физически и психологически".
"Тесты не показывают никаких признаков болезни. Я счастлив. Мое здоровье восстановилось, я снова вижу себя в зеркале — вижу, как растут мои волосы, и у меня больше нет нарисованных бровей. Так что мне очень повезло относительно многих", — сообщил Виалли La Repubblica.
Как игрок Виалли завоевал Кубок Англии с "Челси" в 1997 году. Затем Джанлука стал первым итальянским тренером в истории Премьер-Лиги, выиграв с "синими" Кубок Лиги, Кубок обладателей кубков и Суперкубок Европы.
Также сегодня пришла новость касательно другого экс-игрока "Челси". В возрасте 78 лет скончался легендарный в прошлом голкипер "синих" Питер Бонетти.
12.04.2020 23:00
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Помнится, сильнейшее нападение было у Ювентуса и сборной Италии в середине 90-х с четвёркой в лице лысого Виалли, седого Раванелли, Баджо с косичкой и молодого Дель Пьеро.
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Саламалейкум.
Не болейте братья
Живите долго и счастливо
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КОРОЛЬ!!!
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