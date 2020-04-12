Игроки "Арсенала" отвергли план клуба по понижению зарплат

Игроки "Арсенала" отвергли план своего клуба из пяти пунктов насчет понижения зарплат.

Остановка сезона из-за пандемии коронавируса стала серьезным ударом по финансам многих клубов, и "канониры" — не исключение.



Клубы Премьер-Лиги даже договорились обсудить со своими игроками добровольное понижение зарплат на 30 процентов, однако на "Эмирейтс" сочли этот шаг слишком радикальным.



"Арсенал" предложил своим игрока отказаться только от 12.5 процентов своего заработка на ближайший год, если по итогам этого сезона команда Микеля Артеты не квалифицируется в еврокубки.



Если "Арсенал" попадет только в Лигу Европы, то понижение и вовсе составит 7.5 процентов.



Если "Арсенал" все-таки попадет в Лигу Чемпионов через завоевание четвертого или пятого места в Премьер-Лиге, то понижения не будет — вернее, клуб предлагает уже с этого месяца снимать част зарплат с последующим частичным или полным возмещением в случае попадания в еврокубки.



Если сезон не будет доигран или клуб не получит все причитающиеся призовые, то клуб предлагает найти "дополнительное решение".



Этот план был передан игрокам на рассмотрение через защитника Эктора Беллерина, который является представителем "Арсенала" в Ассоциации профессиональных футболистов.



Однако Daily Mirror стало известно, что игроки "Арсенала" "решительно отвергли" этот план — футболисты считают, что они и так много потеряют в случае непопадания в еврокубки, потому что их контракты сильно зависят от бонусов.