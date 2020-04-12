Мерсон предупредил Обамеянга насчет ухода из "Арсенала"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон предупредил нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга насчет ухода из "Арсенала".

На текущей неделе президент Федерации футбола Габона рекомендовал Обмеянгу отправиться в более амбициозный клуб, чтобы удовлетворить свою жажду трофеев.



Однако Мерсон предупреждает, что смена клуба может обернуться для 30-летнего габонца негативными последствиями.



"Легко сказать, что ты должен перейти в другой, более серьезный, клуб и начать побеждать, но есть не так так много трофеев, особенно при наличии таких двух феноменальных клубов, как "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".



"Мне очень повезло, что я так долго играл за "Арсенал". Будьте уверены, это великий клуб. Где-то еще трава не всегда зеленее, поэтому ты должен быть осторожен".



"Обамеянг сейчас в том возрасте, когда он играет каждую неделю за "Арсенал". Если он, допустим, перейдет в "Манчестер Юнайтед" или куда-нибудь еще, после четырех-пяти плохих матчей ты вполне можешь оказаться на скамейке".



"Он играет каждую неделю за "Арсенал", а когда ты приближаешься к концу своей карьеры, когда тебе остается два-три года, ты должен наслаждаться своим футболом и играть".



"Будь я агентом Обамеяга, я бы указал ему на то, что "Арсенал" — один из лучших клубов мира, феноменальный клуб, у которого столько же шансов на трофеи, как и у всех остальных, за исключением "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". Лично я бы остался", — сообщил Мерсон Sky Sports.