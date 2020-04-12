Бент: "Грилиш перейдет в "Юнайтед", "Сити" или "Тоттенхэм"

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент назвал три команды, которые, как он считает, поспорят за полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша грядущим летом.

Высока вероятность, что Грилиш покинет родной клуб, даже если тот избежит вылета из Премьер-Лиги по итогам этого сезона — настолько классный футбол демонстрирует Джек за одного из аутсайдеров.



Бент считает "Манчестер Юнайтед" главным претендентом на Грилиша, но видит два других клуба, которые могли бы составить конкуренцию "красным дьяволам".



"Думаю, Джеку Грилишу нужно метить в одну из трех команд. Я бы сказал, что это "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и, возможно, "Тоттенхэм".



"Думаю, это те три команды, которые претендуют на него, а он в свою очередь смотрит на них и думает: "Я бы хотел перейти в одну из них".



"Наверное, я бы особенно выделил "Манчестер Юнайтед". Никогда не знаешь, случится ли это, вылетит ли "Вилла", но я думаю о "Юнайтед" как о наиболее вероятном направлении для него", — сообщил Бент Football Insider.