Ходжсон: "Все в Премьер-Лиге хотят доиграть сезон"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон сообщил, что все его коллеги по Премьер-Лиге поддерживают стремление доиграть этот сезон.

Как известно, сезон 2019/20 остановлен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса, причем до сих пор не утихают разговоры о том, чтобы аннулировать эту кампанию.



Ходжсон уверяет, что среди самих клубов никаких разногласий нет — у всех одна цель.



"Существует много видов развлечений, но футбол — это то, что по-настоящему объединяет людей".



"Нет сомнений, что каждый безмерно скучает по игре в футбол, как и мы сами. Уверен, мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее возобновить сезон, когда это будет безопасно".



"Каждый из нас полностью сходится во мнении, что этот сезон нужно доиграть. Мы не хотим искать никаких искусственных решений по определению победителя лиги, обладателей путевок в Лигу Чемпионов, вылетающих и повышающихся в классе команд".



"В идеале нашим игрокам потребовалось бы три-четыре недели, чтобы подготовиться к возобновлению сезона, но я думаю, мы сможем поужаться", — цитирует Ходжсона Liverpool Echo.