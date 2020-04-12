Уилшир: "Хочу вернуть свою карьеру в колею"

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир заявил, что не теряет надежду вернуть свою карьеру в колею.

Отвергнув новый контракт с"Арсеналом" в 2018 году, Уилшир ушел свободным агентом в "Вест Хэм", но травмы, преследовавшие его в родном клубе, настигли его и здесь.



За почти два года Уилшир сыграл только 16 матчей за "молотобойцев" во всех соревнованиях, однако 28-летний англичанин не вешает нос.



"Если честно, пока у меня не складывается здесь. Мои дела пошли не так, как я того хотел, я пропустил слишком много, я сыграл недостаточное количество матчей".



"Я хочу вернуться в норму, я хочу вернуть свою карьеру в колею, хочу играть матчи каждую неделю и начать снова чувствовать себя футболистом".



"Я разочарован парой последних лет. Я очень хорошо начал свою карьеру в "Арсенале", я наслаждался игрой в футбол и любил свое дело. Я почти начал воспринимать это как должное. Затем я получил травму и своего рода начал понимать свой организм, начал понимать, что такие вещи случаются в футболе".



"Мне нравилось в "Арсенале", а затем, как вы знаете, я отправился в "Борнмут" и хорошо провел год, но получил очередную травму".



"Я вернулся, и хотя мне сказали, что я могу уйти, я остался и отвоевал свое место в команде. То был хороший год. Затем я принял решение покинуть "Арсенал" и отправиться в "Вест Хэм", — цитирует Уилшира Goal.