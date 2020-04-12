Джонс рассказал о предложения от "Сити", "Челси", "Ливерпуля" и "Арсенала"

Защитник Фил Джонс рассказал, что мог перейти в "Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпуль" или "Арсенал" вместо "Манчестер Юнайтед".

Ярко проявив себя в "Блэкберне", в 2011 году Джонс перебрался в "Юнайтед" по сделке стоимостью 16.5 миллионов фунтов.



"Красные дьяволы" были не единственным претендовавшим на Фила клубом, однако защитнику хватило одного разговора с сэром Алексом Фергюсоном, чтобы сделать свой выбор.



"Он (Фергюсон) был моим тренером первые два года здесь, и именно он привел меня из "Блэкберна" — я всегда буду благодарен ему за это".



"У меня были предложения от других клубов. Я бы мог отправиться в один из кучи других клубов: "Сити", "Челси", "Ливерпуль", "Арсенал" или "Эвертон".



"Он был последним, с кем я провел переговоры, и я помню, выходя от него, я сказал своему агенту: "Я хочу отправиться в "Манчестер Юнайтед"



"Вот и все. Мы еще даже не обсудили условия личного контракта, но я уже знал, что это клуб, куда я хочу отправиться", — сообщил Джонс MUTV.