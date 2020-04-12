Бендтнер собирается стать тренером

Никлас Бендтнер Нападающий Никлас Бендтнер, культовая личность для фанатов "Арсенала", заявил о намерении стать тренером.

Ранее в своей карьере Бендтнер провел семь лет в "Арсенале", а сезоне 2008/09 даже забил 14 голов.

И хотя свое главное обещание — стать лучшим игроком в мире — Никлас не сдержал, он получил почетное прозвище "лорд" от фанатов лондонского клуба.

Возможно, звезда Бендтнера как игрока взошла не так высока, как хотелось бы, однако Никлас призывает людей готовиться к восхождению его звезды как тренера.

"Тренерская работа — это одна из вещей, где я хочу преуспеть. Я правда хочу пойти на тренерские курсы, и у меня есть все необходимое для этого".

"Думаю, я попробую это на определенном этапе. Когда мне будет 40 или 45, я возглавлю свой первый клуб", — цитирует Бендтнера.


Метки Арсенал, Бендтнер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 436

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  1. gerrard08 12.04.2020 16:45 # gerrard08
    Теперь решил стать лучшим тренером в мире?

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  2. mixmaster 12.04.2020 16:45 # mixmaster
    с каких пор он культовой личностью стал? личность для стёба - да

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  3. lampard88888888 12.04.2020 16:31 # lampard88888888
    пародия на макЭвоя?

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