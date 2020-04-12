Бендтнер собирается стать тренером

Нападающий Никлас Бендтнер, культовая личность для фанатов "Арсенала", заявил о намерении стать тренером.

Ранее в своей карьере Бендтнер провел семь лет в "Арсенале", а сезоне 2008/09 даже забил 14 голов.



И хотя свое главное обещание — стать лучшим игроком в мире — Никлас не сдержал, он получил почетное прозвище "лорд" от фанатов лондонского клуба.



Возможно, звезда Бендтнера как игрока взошла не так высока, как хотелось бы, однако Никлас призывает людей готовиться к восхождению его звезды как тренера.



"Тренерская работа — это одна из вещей, где я хочу преуспеть. Я правда хочу пойти на тренерские курсы, и у меня есть все необходимое для этого".



"Думаю, я попробую это на определенном этапе. Когда мне будет 40 или 45, я возглавлю свой первый клуб", — цитирует Бендтнера.