Эмери винит в своем увольнении из "Арсенала" свою бывшую подружку

Бывшая подружка Унаи Эмери рассказала, что испанский тренер винит ее в своем увольнении из "Арсенала".

Напомним, "канониры" попрощались с Эмери в ноябре 2019, после полутора лет сотрудничества. Унаи поплатился за невыразительный старт сезона и затяжную серию плохих результатов.



Всего за два месяца до своего увольнения Эмери расстался со своей возлюбленной Сашей Райт, которая на 13 лет его моложе.



В декабре Эмери и Райт снова сошлись, и именно тогда Унаи предъявил свои претензии Саше, которая в марте окончательно бросила 48-летнего испанца.



"Я доверяла Унаи и искренне думала, что мы поженимся и однажды заведем детей. Я считала, он джентльмен и семейный человек, но он оказался не готов к серьезным отношениям".



"Когда мы снова сошлись в декабре, он обвинил меня в своем увольнении. Он сказал мне, что я колдунья и что ему так сильно не везло из-за меня. Он сказал: "Когда мы расстались, с того самого дня мы начали проигрывать". Он сказал мне, что находился в таком стрессе после расставания, что перестал быть собой", — сообщила Райт The Sun.



