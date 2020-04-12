Райс хочет стать одноклубником Маунта

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс заявил, что хотел бы выступать за один клуб со своим другом Мейсоном Маунтом из "Челси".

21-летний Райс является, пожалуй, лучшим игроком "молотобойцев" в этом сезоне, но свое футбольное воспитание он получил в академии "Челси", где и подружился с Маунтом.



Деклан и Мейсон настолько дружны, что в прошлом месяце полузащитник "синих" ради прогулки с товарищем даже нарушил предписание своего клуба сидеть дома.



Райс надеется, что судьба снова сведет его с Маунтом на клубном уровне, и это признание может подогреть слухи, связывающие Деклана с возвращением в "Челси", который он покинул семь лет назад.



"Да, я был бы счастлив снова поиграть вместе с ним на клубном уровне. Будучи детьми, мы всегда говорили о том, что хотели бы играть друг с другом на клубном и международном уровнях".



"Но, естественно, никогда не знаешь, как все сложится, потому что у каждого свой путь и все такое", — сообщил Райс Copa90.