Анчелотти рассказал, чем занимается в самоизоляции

Карло Анчелотти Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, как проводит свободное время в период самоизоляции.

В данный момент сезон Премьер-Лиги остановлен пандемией коронавируса, поэтому Анчелотти как истинный итальянец может побаловать себя любимыми макаронами.

"Мне нравится готовить в течение дня. Я трачу свое время на приготовление пищи, потому что это моя страсть".

"Мое лучшее блюдо? Это паста. Я могу приготовить пасту болоньезе, я могу приготовить пасту с грибами, я могу приготовить пасту карбонару".

"Думаю, я очень хорош в этом! Я не делаю саму пасту для блюд. Думаю, это следующий шаг — моя паста, сделанная в домашних условиях!" — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.

Также Карло дал очередные рекомендации насчет телесериалов, ранее советуя посмотреть "Чужака".

"По вечерам я смотрю сериалы. Этот сериал "Бумажный дом" с Netflix просто великолепен. Сейчас идет четвертый сезон".

"Я с удовольствием смотрю "Рэя Донована", сериал на Apple TV".

"Еще один хороший сериал — это "Когда они нас увидят". История про пятерых парней, которых арестовали в Нью-Йорке". Очень интересно".

"Еще на Netflix есть новое шоу "Неортодокс". Это короткий, но приятный сериал", — добавил Анчелотти.


Метки Анчелотти, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2020 13:00

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