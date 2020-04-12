Скоулз считает, что МЮ в трех-четырех приобретениях от борьбы за титул
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что команда Оле Гуннара Сульшера находится в трех-четырех приобретения от того, чтобы стать реальным претендентом на титул Премьер-Лиги.
Как недавно говорил Сульшер, пандемия коронавируса только откроет для его клуба новые возможности для укрепления состава на трансферном рынке.
Скоулз отмечает прогресс "Юнайтед" после приобретения Бруну Фернандеша в январе, но считает, что этого мало.
"Они по-прежнему отстают, но они купили блестящего игрока в лице Бруну Фернандешу, который, как кажется, связывает все воедино. У них была очень хорошая группа игроков, но не хватало того, кто может делать разницу — вроде Давида Сильвы или Кевина Де Брюйне — игрока, который будет связывать игру команды своими движениями в атакующей фазе".
"Я по-прежнему думаю, что им нужно ускориться. Они выглядят неплохо после прихода Фернандеша, но "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" далеко впереди. Еще три-четыре приобретения могут им помочь, но впервые за долгое время есть ощущение, что они могут сократить отставание от вершины", — сообщил Скоулз BBC.
12.04.2020 12:00
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Еще три-четыре смены тренеров могут им помочь
Источник: http://fapl.ru/posts/77835/?c=1
Парни, инфа сотка, МЮ будет реально бороться за чемпионство не менее, чем через 10 лет
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