Скоулз считает, что МЮ в трех-четырех приобретениях от борьбы за титул

Оле Гуннар Сульшер и Пол Скоулз Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что команда Оле Гуннара Сульшера находится в трех-четырех приобретения от того, чтобы стать реальным претендентом на титул Премьер-Лиги.

Как недавно говорил Сульшер, пандемия коронавируса только откроет для его клуба новые возможности для укрепления состава на трансферном рынке.

Скоулз отмечает прогресс "Юнайтед" после приобретения Бруну Фернандеша в январе, но считает, что этого мало.

"Они по-прежнему отстают, но они купили блестящего игрока в лице Бруну Фернандешу, который, как кажется, связывает все воедино. У них была очень хорошая группа игроков, но не хватало того, кто может делать разницу — вроде Давида Сильвы или Кевина Де Брюйне — игрока, который будет связывать игру команды своими движениями в атакующей фазе".

"Я по-прежнему думаю, что им нужно ускориться. Они выглядят неплохо после прихода Фернандеша, но "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" далеко впереди. Еще три-четыре приобретения могут им помочь, но впервые за долгое время есть ощущение, что они могут сократить отставание от вершины", — сообщил Скоулз BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2020 12:00

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  1. vyrentz 12.04.2020 12:05 # vyrentz
    Еще три-четыре смены тренеров могут им помочь

    Источник: http://fapl.ru/posts/77835/?c=1

    Парни, инфа сотка, МЮ будет реально бороться за чемпионство не менее, чем через 10 лет

    (ответить)

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