Кенни Далглиш выписан из госпиталя
Бывший игрок и тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш был выписан из госпиталя после положительного теста на коронавирус.
В минувшую среду 69-летний Далглиш был госпитализирован для процедуры, потребовавшей внутривенного введения антибиотиков.
Одновременно Кенни был сделан тест на COVID-19, несмотря на отсутствие соответствующих симптомов, и этот тест дал положительный результат.
Однако уже сегодня, сообщает Sky Sports, Далглиш освободил больничную палату и вернулся домой в самоизоляцию.
"Люди могут подумать, что я получил лучшую заботу со стороны медицинских работников благодаря своему имени, но каждый там получает лучшую заботу".
"Нам как нации повезло, что они у нас есть, и я желаю им благополучия, потому что они без устали трудятся, чтобы помочь стране побороть эту пандемию", — написал Далглиш в своей заметке в The Sunday Post.
12.04.2020 11:00
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Здоровья Королю!
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Позитивного теста???
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Пффф изи для короля
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Британцы - стойкий народ.
Во время ВМВ, когда немецкая авиация и артиллерия нещадно бомбила британские города, когда население оказалось на грани голода, правительство призвало всех переселяться в деревни и сажать огороды, держать скотину. И городские домохозяйки никогда ранее не державшие в руках лопат и вил, поехали в деревни. После войны многие там и остались.
Сейчас бы и у нас бы всех погнать в деревни. Эх, какая возможность пропадает.
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У Кенни титановые яйца,ему пох на коронавирус!!!
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Если бы Кенни не дожил до чемпионства Ливера, это было бы мега крипово. Здоровья легенде!
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