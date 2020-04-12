Кенни Далглиш выписан из госпиталя

Кенни Далглиш Бывший игрок и тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш был выписан из госпиталя после положительного теста на коронавирус.

В минувшую среду 69-летний Далглиш был госпитализирован для процедуры, потребовавшей внутривенного введения антибиотиков.

Одновременно Кенни был сделан тест на COVID-19, несмотря на отсутствие соответствующих симптомов, и этот тест дал положительный результат.

Однако уже сегодня, сообщает Sky Sports, Далглиш освободил больничную палату и вернулся домой в самоизоляцию.

"Люди могут подумать, что я получил лучшую заботу со стороны медицинских работников благодаря своему имени, но каждый там получает лучшую заботу".

"Нам как нации повезло, что они у нас есть, и я желаю им благополучия, потому что они без устали трудятся, чтобы помочь стране побороть эту пандемию", — написал Далглиш в своей заметке в The Sunday Post.


Метки Далглиш, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2020 11:00

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  1. chelsea88 12.04.2020 12:38 # chelsea88
    Здоровья Королю!

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  2. abse 12.04.2020 12:32 # abse
    Позитивного теста???

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  3. liverpoolfan94 12.04.2020 12:20 # liverpoolfan94
    Пффф изи для короля

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  4. scouser2005 12.04.2020 11:35 # scouser2005
    Британцы - стойкий народ.
    Во время ВМВ, когда немецкая авиация и артиллерия нещадно бомбила британские города, когда население оказалось на грани голода, правительство призвало всех переселяться в деревни и сажать огороды, держать скотину. И городские домохозяйки никогда ранее не державшие в руках лопат и вил, поехали в деревни. После войны многие там и остались.
    Сейчас бы и у нас бы всех погнать в деревни. Эх, какая возможность пропадает.

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  5. liverpool1892est 12.04.2020 11:28 # liverpool1892est
    У Кенни титановые яйца,ему пох на коронавирус!!!

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  6. brown-ale 12.04.2020 11:21 # brown-ale
    Если бы Кенни не дожил до чемпионства Ливера, это было бы мега крипово. Здоровья легенде!

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