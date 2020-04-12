Кенни Далглиш выписан из госпиталя

Бывший игрок и тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш был выписан из госпиталя после положительного теста на коронавирус.

В минувшую среду 69-летний Далглиш был госпитализирован для процедуры, потребовавшей внутривенного введения антибиотиков.



Одновременно Кенни был сделан тест на COVID-19, несмотря на отсутствие соответствующих симптомов, и этот тест дал положительный результат.



Однако уже сегодня, сообщает Sky Sports, Далглиш освободил больничную палату и вернулся домой в самоизоляцию.



"Люди могут подумать, что я получил лучшую заботу со стороны медицинских работников благодаря своему имени, но каждый там получает лучшую заботу".



"Нам как нации повезло, что они у нас есть, и я желаю им благополучия, потому что они без устали трудятся, чтобы помочь стране побороть эту пандемию", — написал Далглиш в своей заметке в The Sunday Post.