Марио Гетце не интересен "Ливерпулю"

"Ливерпуль" не заинтересован в атакующем полузащитнике дортмундской "Боруссии" Марио Гетце.

В минувшую пятницу Гетце объявил, что покинет Дортмунд в конце сезона, когда истечет его контракт.



В свои 27 лет, обладая статусом свободного агента и имея колоссальный опыт выступлений на клубном и международном уровнях, Марио точно не будет испытывать недостатка в предложениях.



Среди претендентов на Гетце многие ожидали увидеть и "Ливерпуль", чей главный тренер Юрген Клопп охотился за своим соотечественником летом 2016, когда Марио уходил из "Баварии", но тогда отверг интерес из Англии и вернулся в Дортмунд.



Однако Evening Standard утверждает, что Гетце не будет в "Ливерпуле". Клопп просто "не видит смысла" в приглашении Марио, которому бы пришлось конкурировать на "Энфилде" с Садио Мане и Мохамедом Салахом.