Игало: "Фернандеш, Погба и Рэшфорд сделают МЮ снова великим"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Одион Игало уверен, что выздоравливающие Поль Погба и Маркус Рэшфорд при помощи Бруну Фернандеша вернут клубу с "Олд Траффорд" былое величие.
Если в этой паузе, вызванной пандемией коронавируса, и можно найти какой-то позитив, то он относится к командам, которые до остановки сезона страдали из-за травм.
Особенно это касается "Юнайтед", который почти весь сезон играл без Погба, а с января не мог рассчитывать на Рэшфорда.
Ожидается, что оба игрока будут готовы, когда кампания возобновится, и Игало не терпится увидеть "Юнайтед" в сильнейшем обличии.
"Поль Погба упорно работает над возвращением в форму, и только представьте себе, когда у нас будут Погба и Бруну в полузащите — вы увидите другую команду. Также возвращается Рэшфорд".
"С ними "Манчестер Юнайтед" снова будут великим, будет выигрывать матчи неделя за неделей. Погба — замечательный игрок, и для меня будет честью поиграть рядом с ним", — цитирует Игало Goal.
12.04.2020 09:00
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Ну ладно погба, ну он же забыл про санчеза.
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