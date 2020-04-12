Игало: "Фернандеш, Погба и Рэшфорд сделают МЮ снова великим"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Одион Игало уверен, что выздоравливающие Поль Погба и Маркус Рэшфорд при помощи Бруну Фернандеша вернут клубу с "Олд Траффорд" былое величие.

Если в этой паузе, вызванной пандемией коронавируса, и можно найти какой-то позитив, то он относится к командам, которые до остановки сезона страдали из-за травм.



Особенно это касается "Юнайтед", который почти весь сезон играл без Погба, а с января не мог рассчитывать на Рэшфорда.



Ожидается, что оба игрока будут готовы, когда кампания возобновится, и Игало не терпится увидеть "Юнайтед" в сильнейшем обличии.



"Поль Погба упорно работает над возвращением в форму, и только представьте себе, когда у нас будут Погба и Бруну в полузащите — вы увидите другую команду. Также возвращается Рэшфорд".



"С ними "Манчестер Юнайтед" снова будут великим, будет выигрывать матчи неделя за неделей. Погба — замечательный игрок, и для меня будет честью поиграть рядом с ним", — цитирует Игало Goal.