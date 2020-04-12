"Сити" лидирует в борьбе за Лаутаро Мартинеса

"Манчестер Сити" лидирует в борьбе за нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

В 2018 году "Интер" приобрел Мартинеса у аргентинского "Расинга" за 20 миллионов фунтов. С тех пор Лаутаро заработал репутацию одного из ярчайших молодых нападающих Европы, став лакомой целью для топ-клубов.



В услугах 22-летнего Мартинеса заинтересованы "Челси", "Реал" и "Барселона", однако издание The Sun в эксклюзивном материале называет именно "Сити" главным претендентом на Лаутаро, чей контракт с "Интером" предусматривает отступные в 97.5 млн. фунтов.



Разразившийся из-за пандемии коронавируса кризис стал большим ударом по финансам "Реала" и "Барселоны", и теперь испанские гранды просто не могут позволить себе покупку Мартинеса. "Челси" тоже считает цену за Лаутаро завышенной.



"Горожане" в свою очередь готовы выплатить отступные за 22-летнего игрока сборной Аргентины, в котором они видят преемника для Серхио Агуэро, чей контракт истекает в следующем году.