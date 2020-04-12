УЕФА планирует доиграть еврокубки в августе за три недели

УЕФА склоняется к варианту, чтобы доиграть Лигу Чемпионов и Лигу Европы в течение трех недель в августе.

В начале апреля УЕФА принял решение на неопределенное время остановить розыгрыш еврокубков, однако затем президент организации Александер Чеферин заявил, "доигрывать матчи в сентябре или октябре — это уже слишком поздно".



В данный момент усилия УЕФА сосредоточены на том, чтобы помочь европейским лигам, включая Премьер-Лигу, доиграть свои сезоны. Затем, в августе, в сжатые сроки можно будет определить победителей Лиги Чемпионов и Лиги Европы.



Напомним, в еврокубках по-прежнему представлены "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон", и их вовлеченность в турниры УЕФА может привести к тому, что некоторые матчи этих команд — не более трех для каждой — на старте нового сезона Премьер-Лиги будут отложены.



Daily Mirror добавляет, что для соответствия этому плану Премьер-Лига и другие европейские лиги должны возобновить сезон не позднее середины июня.