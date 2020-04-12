"Тоттенхэм" готов продать Кейна в МЮ за 200 миллионов фунтов
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви готов отпустить нападающего Харри Кейна в "Манчестер Юнайтед", если получит в качестве компенсации 200 миллионов фунтов.
В последние дни Леви отчаянно критикуют за его решение понизить зарплаты персоналу и отправить несколько сотен сотрудников клуба в принудительный отпуск с содержанием за счет государства.
Однако "Тоттенхэм" как никто другой в Премьер-Лиге ощущает эффект от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Долг "шпор" за новый стадион составляет 637 миллионов фунтов, а еще 83 млн. фунтов им нужно выплатить по совершенным в прошлом трансферам.
В условиях резко сократившихся доходов "Тоттенхэм" вынужден искать дополнительные источники финансирования, и Леви готов рассмотреть возможность продать своего самого дорогого игрока, утверждает Daily Mail.
Во время этой вынужденной паузы 26-летний Кейн уже намекнул, что открыт к отъезду из Северного Лондона по окончании сезона, так что трансфер Харри может быть лучшим решением для всех сторон.
Главным, если не единственным реальным, претендентом на Кейна остается "Юнайтед", и Леви готов пойти на сделку с конкурентами по Премьер-Лиге, если "красные дьяволы" обновят мировой трансферный рекорд.
На данный момент самым дорогим трансфером всех времен остается переход Неймара из "Барселоны" в ПСЖ за 198 млн. фунтов, однако Леви хочет получить на 2 млн. фунтов больше.
Продажа Кейна позволила бы "Тоттенхэму" стабилизировать свое финансовое положение, а заодно обеспечит главному тренеру Жозе Моуриньо средства на перестройку команды.
12.04.2020 06:00
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Давай скам покупай гавно.. У вас же коллекция говнобегунков.
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Никто его не купит, он нестабилен.
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Не удивлюсь если тупые манки будут платить 200 штук за такое бревно...Но Эдик может раз Санчес Погба могли то жадный еврей получит эту сумму.
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Четдохуя
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Только отбитые дибилы из скама могут отвалить такую кучу бабок за этот хрустальный сервиз.
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Нихуя! 200 лямов за бревно!
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