"Тоттенхэм" готов продать Кейна в МЮ за 200 миллионов фунтов

Харри Кейн Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви готов отпустить нападающего Харри Кейна в "Манчестер Юнайтед", если получит в качестве компенсации 200 миллионов фунтов.

В последние дни Леви отчаянно критикуют за его решение понизить зарплаты персоналу и отправить несколько сотен сотрудников клуба в принудительный отпуск с содержанием за счет государства.

Однако "Тоттенхэм" как никто другой в Премьер-Лиге ощущает эффект от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Долг "шпор" за новый стадион составляет 637 миллионов фунтов, а еще 83 млн. фунтов им нужно выплатить по совершенным в прошлом трансферам.

В условиях резко сократившихся доходов "Тоттенхэм" вынужден искать дополнительные источники финансирования, и Леви готов рассмотреть возможность продать своего самого дорогого игрока, утверждает Daily Mail.

Во время этой вынужденной паузы 26-летний Кейн уже намекнул, что открыт к отъезду из Северного Лондона по окончании сезона, так что трансфер Харри может быть лучшим решением для всех сторон.

Главным, если не единственным реальным, претендентом на Кейна остается "Юнайтед", и Леви готов пойти на сделку с конкурентами по Премьер-Лиге, если "красные дьяволы" обновят мировой трансферный рекорд.

На данный момент самым дорогим трансфером всех времен остается переход Неймара из "Барселоны" в ПСЖ за 198 млн. фунтов, однако Леви хочет получить на 2 млн. фунтов больше.

Продажа Кейна позволила бы "Тоттенхэму" стабилизировать свое финансовое положение, а заодно обеспечит главному тренеру Жозе Моуриньо средства на перестройку команды.


Метки Кейн, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2020 06:00

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  1. scouser2005 12.04.2020 07:46 # scouser2005
    Давай скам покупай гавно.. У вас же коллекция говнобегунков.

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  2. drogba11cool 12.04.2020 07:32 # drogba11cool
    Никто его не купит, он нестабилен.

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  3. owen777 12.04.2020 07:18 # owen777
    Не удивлюсь если тупые манки будут платить 200 штук за такое бревно...Но Эдик может раз Санчес Погба могли то жадный еврей получит эту сумму.

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  4. gandalf 12.04.2020 06:48 # gandalf
    Четдохуя

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  5. liverpool1892est 12.04.2020 06:35 # liverpool1892est
    Только отбитые дибилы из скама могут отвалить такую кучу бабок за этот хрустальный сервиз.

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  6. ezh28 12.04.2020 06:34 # ezh28
    Нихуя! 200 лямов за бревно!

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