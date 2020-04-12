"Арсенал" сообщил игрокам, как те смогут избежать понижения зарплат

Месут Озил и Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" сообщил своим игрокам, что те смогут избежать понижения своих зарплат, если пробьются в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

После шокирующего вылета из Лиги Европы от "Олимпиакоса" подопечные Микеля Артеты могу квалифицироваться в Лигу Чемпионов только через Премьер-Лигу, причем там им может хватить и пятого места, если Спортивный арбитражный суд не удовлетворит апелляцию "Манчестер Сити".

В данный момент "канониры" отстают от пятого "Манчестер Юнайтед" и четвертого "Челси" на пять и восемь очков, соответственно, но при этом имеют матч в запасе, поэтому задача выглядит вполне реальной.

Как сообщает The Telegraph, в сложившейся ситуации руководство "Арсенала" решило дополнительно мотивировать своих игроков.

В данный момент "Арсенал" ежегодно тратит на зарплаты 230 миллионов фунтов. Продолжать делать это без Лиги Чемпионов и в условиях разразившегося экономического кризиса клуб не может, о чем и было сказано футболистам.

Однако если "канониры" пробьются в Лигу Чемпионов, клубу не придется договариваться с игроками о добровольном понижении зарплат.


Метки Арсенал, Лига Чемпионов, финансы

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2020 00:05

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  1. sayk2 12.04.2020 01:16 # sayk2
    "договариваться с игроками о добровольном понижении зарплат." "добровольном"-лишнее слово, ведь если договорятся то это уже не добровольно, а по принуждению со стороны клуба.

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