"Шеффилд" отправил часть сотрудников в принудительный отпуск

Шеффилд Юнайтед "Шеффилд Юнайтед" отправил в принудительный отпуск часть своих сотрудников, но продолжит полностью выплачивать их зарплаты.

В официальном заявлении "клинков" говорится, что в принудительный отпуск были отправлены сотрудники, которые "не могут выполнять свои обычные обязанности" из-за остановки сезона по причине пандемии коронавируса.

В отличие от "Тоттенхэма", "Ньюкасла", "Борнмута" и "Норвича", "Шеффилд Юнайтед" пока не стал обращаться к государственной программе Coronavirus Job Retention Scheme, которая позволяет работодателю переложить содержание отправленных в принудительный отпуск сотрудников на правительство.

Пока позволяют финансы, "Шеффилд Юнайтед" будет и дальше выплачивать 100 процентов зарплат таких сотрудников, которые получили от клуба разрешение поработать волонтерами на Национальную службу здравоохранения или благотворительные организации.


Метки Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2020 23:00

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  1. martingor 11.04.2020 23:47 # martingor
    одного уже отпустили в принудительный отпуск так он обосрал уже не только свой гараж ,но и весь гаражный кооператив под Киевом

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