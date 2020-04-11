"Шеффилд" отправил часть сотрудников в принудительный отпуск

"Шеффилд Юнайтед" отправил в принудительный отпуск часть своих сотрудников, но продолжит полностью выплачивать их зарплаты.

В официальном заявлении "клинков" говорится, что в принудительный отпуск были отправлены сотрудники, которые "не могут выполнять свои обычные обязанности" из-за остановки сезона по причине пандемии коронавируса.



В отличие от "Тоттенхэма", "Ньюкасла", "Борнмута" и "Норвича", "Шеффилд Юнайтед" пока не стал обращаться к государственной программе Coronavirus Job Retention Scheme, которая позволяет работодателю переложить содержание отправленных в принудительный отпуск сотрудников на правительство.



Пока позволяют финансы, "Шеффилд Юнайтед" будет и дальше выплачивать 100 процентов зарплат таких сотрудников, которые получили от клуба разрешение поработать волонтерами на Национальную службу здравоохранения или благотворительные организации.