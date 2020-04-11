Погба: "Понял, как сильно люблю футбол"

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба объявил, что с нетерпением ожидает открытия тренировочной базы, чтобы приступить к занятиям с командой.

Из-за проблем с лодыжкой Погба сыграл только восемь матчей за "красных дьяволов" в этом сезоне, однако вынужденная остановка сезона дала ему возможность окончательно привести свое здоровье в порядок.

Столь длительный период отсутствия позволил 27-летнему игроку сборной Франции осознать, как сильно он любит футбол.

"Я испытывал разочарование, причем на протяжении длительного времени. Теперь я практически в норме, я лишь помышляю о возвращении к полноценным тренировкам с командой и все такое".

"В такие периоды у тебя могут появиться плохие мысли — прежде я не сталкивался ни с чем подобным в своей карьере. Однако у меня всегда позитивный настрой".

"Мне еще сильнее хочется вернуться и хорошо играть. Я лишь почувствовал, как сильно я люблю футбол".

"Я перенес операцию, но теперь я здоров. Я не чувствую никакого дискомфорта и надеюсь вскоре вернуться", — цитирует Погба Evening Standard.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2020 22:00

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  1. martingor 11.04.2020 23:39 # martingor
    пиздабол

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  2. kojan 11.04.2020 22:53 # kojan
    на два года на лавку в дубль любить футбол...

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  3. mancunia-planet 11.04.2020 22:46 # mancunia-planet
    В Ювентус

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