Погба: "Понял, как сильно люблю футбол"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба объявил, что с нетерпением ожидает открытия тренировочной базы, чтобы приступить к занятиям с командой.

Из-за проблем с лодыжкой Погба сыграл только восемь матчей за "красных дьяволов" в этом сезоне, однако вынужденная остановка сезона дала ему возможность окончательно привести свое здоровье в порядок.



Столь длительный период отсутствия позволил 27-летнему игроку сборной Франции осознать, как сильно он любит футбол.



"Я испытывал разочарование, причем на протяжении длительного времени. Теперь я практически в норме, я лишь помышляю о возвращении к полноценным тренировкам с командой и все такое".



"В такие периоды у тебя могут появиться плохие мысли — прежде я не сталкивался ни с чем подобным в своей карьере. Однако у меня всегда позитивный настрой".



"Мне еще сильнее хочется вернуться и хорошо играть. Я лишь почувствовал, как сильно я люблю футбол".



"Я перенес операцию, но теперь я здоров. Я не чувствую никакого дискомфорта и надеюсь вскоре вернуться", — цитирует Погба Evening Standard.