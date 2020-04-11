Мерсон сомневается насчет перехода Санчо в МЮ

Эксперт Пол Мерсон считает, что трансфер вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед" едва ли состоится — точно не за те деньги, о которых речь шла в прессе.

Согласно слухам, "Юнайтед" собирался сделать Санчо самым дорогим английским футболистом всех времен, заплатив "Боруссии" более 100 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Однако Мерсон считает, что из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, таких крупных переходов ждать не стоит.



"На мой взгляд, все эти разговоры о том, что Джейдон Санчо перейдет за сумму свыше 100 миллионов фунтов, совершенно безосновательны".



"Боруссия" говорила, что они попросят такого рода сумму за одного из ярчайших молодых талантов Европы, но теперь они могут забыть об этом. Этому не бывать. Эти времена остались в прошлом".



"Топ-клубы не могут отправлять свой персонал в принудительный отпуск, при этом начиная тратить такого рода деньги с открытием трансферного окна".



"Дело не только в размере компенсации — стоимость игрока складывается еще и из его зарплаты, а это около 300 тысяч фунтов в неделю. Этому просто не бывать".



"Пейзаж изменился для всех на планете, включая футбол. Возможно, какое-то время мы не увидим дорогостоящих переходов".



"Учитывая текущую финансовую ситуацию, как клубы могут тратить огромные деньги, если им сложно платить зарплату своим сотрудникам? Это вызвало бы огромное возмущение", — пишет Мерсон в своей колонке в Daily Star.